Новости версия для печати Сегодня свой профессиональный праздник отмечают строители Праздник традиционно отмечается во второе воскресенье августа.



Профессия строителя очень важна в нашей жизни и потому заслуженно окружена особым почетом и вниманием. Она является трудной и ответственной, она требует кропотливого каждодневного труда. Наши города растут и развиваются, а значит, профессия строителя всегда будет востребованной.



Уважаемые строители! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Ваша профессия несомненно является одним из главных двигателей экономики, а отношение к строителям-созидателям всегда преисполнено благодарности.





Анастасия Дорохова

11 августа 2019 года







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