Новости версия для печати Завтра в Орле на две недели отключат горячую воду С тазиками орловцам придется прожить с 12 по 26 августа.



Причина отключения - второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Без горячего водоснабжения останутся жители Северного, Железнодорожного, Советского и частично Заводского районов Орла, которые получают тепло от ТЭЦ. Плановые испытания позволяют проверить состояние выполненных ремонтов и реконструкций трубопроводов.



Специалисты просят горожан соблюдать правила безопасности и не подходить к разрытым траншеям, открытым тепловым камерам и местам выброса воды. Так же не рекомендуется парковать машины рядом с тепломагистралями.





Мария Семак

11 августа 2019 года







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