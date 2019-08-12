Родителей особенных детей проконсультируют педагоги-психологи

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понедельник
12.08.2019
22:42:04
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Родителей особенных детей проконсультируют педагоги-психологиПомощь будет оказываться бесплатно.
Организована служба консультаций благодаря выигранному гранту, в сумме более 7 миллионов рублей. Известно, что в проекте задействованы сотрудники двух центров – это педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя-дефектологи, учителя-логопеды и ряд других специалистов. Запланированы консультации в разной форме - очные, выездные (на дому, в школах, детских садах) и дистанционные, посредством интернет-форума.
Создадут в сети и форум, на котором можно будет общаться, задавать актуальные вопросы. Основная цель службы – поддержать семьи в особенными детьми, помочь выбрать максимально эффективный метод лечения, развития и социализации ребенка, решение вопросов трудоустройства лиц с ограниченными физическими возможностями и многое другое. Телефон для записи и получения информации 8(4862)42-22-17.
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