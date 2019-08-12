Новости версия для печати В Орле стартует набор на компьютерные курсы для пенсионеров Учеба начнется в сентябре.



Проект работает на территории региона больше 6 лет. За это время обучено около девяти тысяч пожилых орловцев. И интерес к современным технологиям среди пенсионеров только растет. Напомним, что теперь пройти бесплатное обучение могут и граждане предпенсионного возраста.



Запись по телефонам - 72-92-33 и 72-92-77.





Мария Семак

12 августа 2019 года







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