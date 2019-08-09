Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
9.08.2019
21:09:44
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
От первого лица
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Летопись войны

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
ВЫБОРЫ 2019
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

Калининградские волонтеры привезли в Орел инклюзивный пляж

Оборудование гостит в Орле два дня.

Увидеть уникальный проект инклюзивного пляжа собрались те, кому необходима особая инфраструктура для купания. Ведь без неё доступ к водоёму для них практически закрыт.

Александр Востриков, заместитель руководителя Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: «Жарко, лето - хочется купаться, но это проблематично. Мы говорим не только о лежаках, коляска - она и по песку не особо ездит. Такая мелочь, как настил на песок - он позволяет нам добраться до водоёма, какого-то места на пляже».

Инклюзивный пляж - это плавающая инвалидная коляска под названием тирало, противопролежневые шезлонги, тумбороллер, специальные матрацы для плавания, зонтики и есть даже большой шатёр.

Ирина Гаврилина, руководитель Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: «Все люди тоже хотят в жаркую погоду искупаться, прийти на пляж. По песку, конечно, коляска сложно продвигается. Я считаю, что проект действительно интересный. Почему бы эту идею не воплотить в Орловской области. Мы понимаем, что вопрос, с доступной средой он ещё решён не в полной мере».

Сделать это не так-то сложно. Оборудование для инклюзивного пляжа в Орёл привезли волонтёры калининградской общественной организации инвалидов. Они выиграли Президентский грант и сейчас ездят по российским городам, чтобы показать свой проект. За два года они посетят 14 городов. Орёл стал для них первой ласточкой. А в 2020 году волонтёры пообещали сделать подарок одному из регионов.

Юлия Роменская, пресс-секретарь Калиниградской региональной общественной организации инвалидов «Ковчег»: «Один из городов, у которого будет самый тёплый приём, самая большая информационная поддержка, большое количество посетителей - получит такой стационарный пляж, стоимостью больше одного миллиона рублей, бесплатно в безвозмездное, бессрочное пользование в свой город».

В Орле волонтёры из Калиниграда остановятся всего на два дня. В субботу вечером они уже покинут город Но посетить и оценить их адаптивный пляж, развёрнутый на озере Светлая жизнь могут бесплатно все желающие.




Антон Киселёв
9 августа 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта