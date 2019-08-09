Новости версия для печати Калининградские волонтеры привезли в Орел инклюзивный пляж Оборудование гостит в Орле два дня.



Увидеть уникальный проект инклюзивного пляжа собрались те, кому необходима особая инфраструктура для купания. Ведь без неё доступ к водоёму для них практически закрыт.



Александр Востриков, заместитель руководителя Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: «Жарко, лето - хочется купаться, но это проблематично. Мы говорим не только о лежаках, коляска - она и по песку не особо ездит. Такая мелочь, как настил на песок - он позволяет нам добраться до водоёма, какого-то места на пляже».

Инклюзивный пляж - это плавающая инвалидная коляска под названием тирало, противопролежневые шезлонги, тумбороллер, специальные матрацы для плавания, зонтики и есть даже большой шатёр.



Ирина Гаврилина, руководитель Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: «Все люди тоже хотят в жаркую погоду искупаться, прийти на пляж. По песку, конечно, коляска сложно продвигается. Я считаю, что проект действительно интересный. Почему бы эту идею не воплотить в Орловской области. Мы понимаем, что вопрос, с доступной средой он ещё решён не в полной мере».

Сделать это не так-то сложно. Оборудование для инклюзивного пляжа в Орёл привезли волонтёры калининградской общественной организации инвалидов. Они выиграли Президентский грант и сейчас ездят по российским городам, чтобы показать свой проект. За два года они посетят 14 городов. Орёл стал для них первой ласточкой. А в 2020 году волонтёры пообещали сделать подарок одному из регионов.



Юлия Роменская, пресс-секретарь Калиниградской региональной общественной организации инвалидов «Ковчег»: «Один из городов, у которого будет самый тёплый приём, самая большая информационная поддержка, большое количество посетителей - получит такой стационарный пляж, стоимостью больше одного миллиона рублей, бесплатно в безвозмездное, бессрочное пользование в свой город».

В Орле волонтёры из Калиниграда остановятся всего на два дня. В субботу вечером они уже покинут город Но посетить и оценить их адаптивный пляж, развёрнутый на озере Светлая жизнь могут бесплатно все желающие.









Антон Киселёв

9 августа 2019 года







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