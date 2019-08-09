Новости версия для печати Орловские журналисты узнали устройство ручной гранаты Ф-1 и способы оказания первой медпомощи Наглядную демонстрацию провели сотрудники Росгвардии.



Журналистский десант высадился на территории войскового стрельбища Управления Росгвардии. Самая зрелищная часть семинара - условный обстрел и заминирование открытых участков местности. Там же организовали выставку современных образцов вооружения и техники, которые используют спецслужбы. Некоторые образцы - это средства индивидуальной защиты можно было примерить.



Ксения Ширина, сотрудник пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области: «Главные особенности - взаимодействие с представителями силовых структур, также отработка всех действий при ведении фото-видео съемки согласно инструкциям ФСБ и при согласовании с силовыми ведомствами региона».





Надежда Невматулина

9 августа 2019 года







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