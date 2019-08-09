Новости версия для печати Орловский фермер выплатит пчеловоду 570 тысяч рублей. Суд признал главу хозяйства виновным в действиях, которые повлекли за собой массовую гибель пчёл.



Как следует из материалов дела, насекомые погибли после химической обработки рапсового поля в Болховском районе. В результате пасечник понес убытки. Инцидент произошел летом прошлого года. И согласно заключению Россельзознадзора, препарат, который распыляли на поля, для пчел имеет первый класс опасности. Решение районного суда было обжаловано, но областной судебный орган оставил приговор без изменения. Напомним, в этом году в регионе возбуждено два уголовных дела по факту массовой гибели пчёл.





Надежда Невматулина

9 августа 2019 года







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