Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Громкие вопросы на тихом месте. Услышат ли городские власти?



- Вспышка справа... Чему сегодня Росгвардия учила журналистов? Мы были на полигоне.



- Особенный пляж для особенных людей. На озере Светлая жизнь открылась уникальная площадка. Мы вместе с волонтёрами оценили преимущества.



- Заветное желание - прижаться к маминой щеке. Этим малышам очень нужна семья.



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Вести-Орёл

9 августа 2019 года







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