Новости версия для печати Жители села Знаменское Свердловского района просят оборудовать ФАП Для обращения к врачу им приходится обращаться в соседнее село.



В селе Знаменское Свердловского района живет около 200 человек. От райцентра 17 километров, транспорт ходит по графику один раз в неделю. Есть магазин. Больным вопросом селян остается отсутствие медпункта. Жителям Знаменского в случае болезни приходится обращаться в соседнее село Никольское. А это 20 минут на транспорте.



Впрочем, доктор свой в этом селе есть. Нина Ивановна, проработала фельдшером в Знаменском более 40 лет. И ей даже медицинские карточки не нужны - историю болезни большинства жителей она знает наизусть.



Нина Цыплёнкова, фельдшер: «Я работаю от участковой больницы, обслуживаю население нашего села. Конечно, люди постоянно болеют, даже в отпуске приходится ходить на вызовы. Люди здесь в основном пожилые живут».

Но не всегда в скорую можно дозвониться. Сотовая связь здесь работает с перебоями. Поэтому жители просят решить проблему, чтобы медицинский пункт по возможности был ближе. И как говорит главный врач Свердловской ЦРБ Сергей Семенов, возможность решить эту проблему есть.









Всеволод Трифонов

12 августа 2019 года







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