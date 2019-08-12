Новости версия для печати В Орловской области открылся сезон охоты на птиц Вместе с тем началась операция «Браконьер».



Региональное управление эконадзора напоминает, что возможен отстрел только определенных видов птиц, и только при наличии разрешения на него.



Профилактические мероприятия в рамках операции «Браконьер» включают в себя рейды представителей управления эконадзора и природопользования департамента надзорной и контрольной деятельности совместно с УМВД России по Орловской области по выявлению браконьеров. Нарушителей правил охоты ждут штрафные санкции.





Мария Семак

12 августа 2019 года







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