Новости версия для печати В Орловской области начата работа по переизданию региональной Красной книги Областной эконадзор принимает информацию от населения.



Лебедь-шипун был редкостью для нашей области долгое время. Впервые гнезда шипунов на территории Орловщины были замечены в конце 80-х годов.



Денис Свиридов, главный специалист отдела охотнадзора управления эконадзора и природопользования департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области: «Впервые его гнездование было в конце 80-90х. Но гнездование было неудачным. Пробовали искусственно завести из Астраханской области в национальный парк «Орловское полесье», но и там гнездовая популяция так и не сформировалась».

Шипунами лебедей назвали не зря. Мама-лебедь отпугивает недругов от своих птенцов громким «криком». Да и взрослые птицы сейчас не могут летать. В этот период они особенно уязвимы. Осенью же, когда крылья вновь отрастут, а малыши научаться летать, птицы отправятся в теплые края. Впрочем, весной они должны вернуться. Лебеди верны не только своей половинке, но и привычкам.



Мониторинг за птицами ведется постоянно: одних орнитологи стали видеть чаще, другие - практически пропали. И это касается не только птиц, но и других представителей фауны и флоры. Именно поэтому управление эконадзора области планирует переиздать региональную Красную книгу.



Иван Тришкин, начальник отдела охотнадзора управления эконадзора и природопользования департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области: «Управлением принимаются заявки для включения или исключения видов занесенных в Красную книгу. В настоящее время всего от двух физических лиц и одной общественной организации были предоставлены сведения. За эти 12 лет были проведены научные исследования. Мы знаем, что они есть. И хочется обратиться к научным организациям: направьте нам ваши предложения нам для рассмотрения».

Заявки ждут до конца августа. А в сентябре, специальная комиссия сделает окончательные выводы и начнет работу по переизданию.









Татьяна Тимохина

12 августа 2019 года







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