Новости версия для печати В Орловской области два человека отравились грибами Женщины употребили в пищу непроверенные грибы.



В первом случае пострадавшая употребила в пищу грибы неизвестного происхождения, собранными около месяца назад, которыми ее угостили. Во втором случае - пострадавшая употребила в пищу грибы толкачики, которые относятся к условно-съедобным, при приготовлении подвергались только однократной варке.



Управление Роспотребнадзора по Орловской области обращает внимание жителей области на необходимость соблюдения мер профилактики при употреблении грибов:



- собирайте только те грибы, о которых Вы точно знаете, что они съедобны;



- не собирайте грибы в черте населенных пунктов, вдоль автомобильных и железных дорог. Грибы накапливают ядовитые вещества и становятся непригодными в пищу;



- не покупайте грибы, реализуемые в несанкционированных местах торговли, с рук, у случайных прохожих;



- не собирайте перезрелые, ослизлые, червивые, старые, переросшие и неизвестные грибы;



-. во время сбора нельзя пробовать грибы: употреблять их следует только после соответствующей термической обработки;



- нельзя брать грибы, имеющие утолщения у основания ножки. Чтобы не ошибиться в выборе грибов, необходимо их срезать с целой ножкой, чтобы дома еще раз проверить. В особенности это касается сыроежек;



- нельзя забывать, что некоторые съедобные грибы (опенок осенний, сыроежка) имеют ядовитых двойников. При сборе опят не следует брать похожие на них грибы с ярко окрашенной блестящей шляпкой.



- принесённые домой грибы должны быть в тот же день разобраны по отдельным видам и вновь тщательно просмотрены. Все сомнительные, перезрелые, дряблые грибы нужно выбросить! Нижнюю часть ножки, загрязнённую землёй, срезают, а грибы тщательно очищают от песка и сора.



- грибы должны быть тщательно промыты и подвергнуты кулинарной обработке (многократное отваривание) в день сбора или не позднее следующего утра. Отвар сливается после каждой варки грибов, время отваривания – от 5 до 15 минут.



Блюда из грибов рекомендуются в пищу абсолютно здоровым людям, не страдающими заболеваниями пищеварительного тракта. Детям и людям пожилого возраста нежелательно употребление грибов. При первых признаках отравления необходимо срочно обращаться за медицинской помощью.





Анастасия Дорохова

12 августа 2019 года







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