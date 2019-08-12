В Орловской области два человека отравились грибами

|
понедельник
12.08.2019
22:42:16
|
|
В Орловской области два человека отравились грибамиЖенщины употребили в пищу непроверенные грибы.
В первом случае пострадавшая употребила в пищу грибы неизвестного происхождения, собранными около месяца назад, которыми ее угостили. Во втором случае - пострадавшая употребила в пищу грибы толкачики, которые относятся к условно-съедобным, при приготовлении подвергались только однократной варке.
Управление Роспотребнадзора по Орловской области обращает внимание жителей области на необходимость соблюдения мер профилактики при употреблении грибов:
- собирайте только те грибы, о которых Вы точно знаете, что они съедобны;
- не собирайте грибы в черте населенных пунктов, вдоль автомобильных и железных дорог. Грибы накапливают ядовитые вещества и становятся непригодными в пищу;
- не покупайте грибы, реализуемые в несанкционированных местах торговли, с рук, у случайных прохожих;
- не собирайте перезрелые, ослизлые, червивые, старые, переросшие и неизвестные грибы;
-. во время сбора нельзя пробовать грибы: употреблять их следует только после соответствующей термической обработки;
- нельзя брать грибы, имеющие утолщения у основания ножки. Чтобы не ошибиться в выборе грибов, необходимо их срезать с целой ножкой, чтобы дома еще раз проверить. В особенности это касается сыроежек;
- нельзя забывать, что некоторые съедобные грибы (опенок осенний, сыроежка) имеют ядовитых двойников. При сборе опят не следует брать похожие на них грибы с ярко окрашенной блестящей шляпкой.
- принесённые домой грибы должны быть в тот же день разобраны по отдельным видам и вновь тщательно просмотрены. Все сомнительные, перезрелые, дряблые грибы нужно выбросить! Нижнюю часть ножки, загрязнённую землёй, срезают, а грибы тщательно очищают от песка и сора.
- грибы должны быть тщательно промыты и подвергнуты кулинарной обработке (многократное отваривание) в день сбора или не позднее следующего утра. Отвар сливается после каждой варки грибов, время отваривания – от 5 до 15 минут.
Блюда из грибов рекомендуются в пищу абсолютно здоровым людям, не страдающими заболеваниями пищеварительного тракта. Детям и людям пожилого возраста нежелательно употребление грибов. При первых признаках отравления необходимо срочно обращаться за медицинской помощью.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта