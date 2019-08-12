Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Прогулка, с риском для здоровья. Хорошо, если кто подвезёт. Станет ли медицина доступнее для жителей посёлка Знаменское Свердловского района? Выясняла наша съёмочная группа.



- На прицеле – пернатые. Сезон охоты стартовал, одновременно с ним - операция "Браконьер".



- Потерпеть - две недели. Сегодня в областном центре начался второй этап испытания гидравлических сетей. Горячее водоснабжение восстановят 26 августа.



- Подарок активным и целеустремлённым А так же расскажем - что уже получили спортсмены ко дню физкультурника.



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Вести-Орёл

12 августа 2019 года







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