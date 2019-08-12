Новости версия для печати Отряд орловской полиции отправился на службу в Дагестан В командировку полицейских проводили коллеги, родные и близкие. Среди тех, кто пожелал нашим землякам лёгкой дороги и успешной службы был наш специальный корреспондент Иван Суверин.



Среди отъезжающих были как полицейские с опытом Северо-Кавказских командировок, так и новички. К числу последних принадлежит медик отряда Светлана Василевская. Впрочем, от коллег она знает: особых проблем врачу командировка не сулит.



Светлана Василевская, заместитель начальника медико-санитарной части УМВД России по Орловской области: «Условия достаточно хорошие, санитарно-гигиеническое состояние отличное. В настоящее время там сейчас организовано питание, гигиенические мероприятия».

Правда, курортом место дислокации Орловской полиции в Дагестане тоже не назовёшь, несмотря на суровую красоту этого горного края. Ненадёжные грунтовые дороги по уступам ущелий, постоянная опасность схода лавин, да и угрозу атаки боевиков со счетов сбрасывать нельзя. Чтобы сделать в пути краткую остановку, приходится выставлять боевое охранение. Впрочем, в последние годы наступательная тактика силовиков даёт свои плоды.



Александр Агапитов, заместитель начальника УМВД России по Орловской области: «В целом у нас налажено взаимодействие там и с погранвойсками, и с местным отделом полиции. Друг друга выручают. С местным населением, с руководством полная взаимосвязь. Никаких проблем не возникает».

В руководстве Орловской полиции признают: сотрудники, вошедшие в сводный отряд, очень пригодились бы дома. Однако, нет худа без добра: из боевых командировок полицейские привозят уникальный служебный опыт.









Иван Суверин

12 августа 2019 года







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