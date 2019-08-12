Новости версия для печати Уборка урожая на Орловщине в разгаре Орловские аграрии уже вплотную подошли к показателю в 2 миллиона тонн зерна.



Несмотря на все сложности, зерно - хорошее, а урожайность - выше прошлогодней. Об этом говорили сегодня на совещание в областном правительстве. Как было отмечено, уборка идет достаточно хорошими темпами. На данный момент в некоторых районах региона уже приступили к сбору ранних сортов сахарной свеклы. Позицию лидера по урожайности занимает Ливенский район. Проблем с техникой нет. Только привлеченной на полях почти 90 единиц, при необходимости к ним в любой момент могут присоединиться еще 15 из резервного парка комбайнов.



Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Это стало возможным благодаря той поддержке, которую получают сельхозтоваропроизводители, аграрии Орловской области. За счет реализации программ на территории области это почти два миллиарда рублей в агропромышленный комплекс вложено. Почти семь миллиардов наши сельхозтоваропроизводители получили в качестве льготных кредитов».





Анна Вайсергисер

12 августа 2019 года







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