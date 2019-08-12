Орловцы выберут городскую территорию для благоустройства

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понедельник
12.08.2019
22:41:22
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Орловцы выберут городскую территорию для благоустройстваГолосование стартует сегодня на портале городской администрации.
Для выбора горожанам предлагается 42 общественные территории. Голосование на официальном сайте администрации города Орла завершится 17 ноября. Его итоги голосования рассмотрит общественная комиссия по утверждению и контролю за реализацией муниципальной программы. В нее входят сотрудники администрации города Орла, представители депутатского корпуса, общественных организаций.
С учетом мнения горожан будет сформирован список общественных территорий, которые вынесут на рейтинговое голосование для определения окончательного перечня объектов, подлежащих благоустройству в 2020 году в первоочередном порядке. Рейтинговое голосование состоится в декабре 2019 года.
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