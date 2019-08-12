Новости версия для печати В Орловской области выросли доходы бюджета За первое полугодие в региональную казну поступило почти 15 миллиардов рублей.



Более половины из этой суммы - 9,75 миллиардов рублей – относятся к налоговым и неналоговым поступлениям. Их прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 403,5 млн рублей или 4,7%. Безвозмездные поступления составили 5,9 млрд рублей. Из налоговых доходов наибольший объем составили поступления по налогу на доходы физических лиц – 3,2 млрд рублей с приростом на 170,4 млн рублей или на 5,7%. Отметим, что наряду с доходами выросли также и расходы областного бюджета. За первое полугодие 2019 года эта цифра составила 16,4 млрд рублей с приростом к первому полугодию прошлого года на 899,2 млн рублей или почти на 6%.





Анастасия Дорохова

12 августа 2019 года







На главную страницу





