В Орловской области выросли доходы бюджета

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понедельник
12.08.2019
22:41:34
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В Орловской области выросли доходы бюджетаЗа первое полугодие в региональную казну поступило почти 15 миллиардов рублей.
Более половины из этой суммы - 9,75 миллиардов рублей – относятся к налоговым и неналоговым поступлениям. Их прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 403,5 млн рублей или 4,7%. Безвозмездные поступления составили 5,9 млрд рублей. Из налоговых доходов наибольший объем составили поступления по налогу на доходы физических лиц – 3,2 млрд рублей с приростом на 170,4 млн рублей или на 5,7%. Отметим, что наряду с доходами выросли также и расходы областного бюджета. За первое полугодие 2019 года эта цифра составила 16,4 млрд рублей с приростом к первому полугодию прошлого года на 899,2 млн рублей или почти на 6%.
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