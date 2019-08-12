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Аварийные выходные: 43 ДТП, в шести из которых пострадали семь человек

Погибших нет.

10 августа водитель 1953 г.р., управляя автомобилем Ман столкнулся с автомобилем Ваз - 21120, под управлением водителя 1992 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля Ваз 21120 (девушка 1998 г.р), получила телесные повреждения, направлена на амбулаторное лечение.

11 августа водитель 1994 г.р. управлял мотоциклом Ирбис, не справился с управлением, и наехали на пешехода (девушку 2000г.р.) , которая двигалась по краю проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована в Ливенскую ЦРБ.

11 августа водитель 1956 г.р., управляя автомобилем Хендэ, осуществляя поворот налево не уступил дорогу встречному мотоциклу Хонда под управлением водителя 1988 г.р., который двигался по ул. Пушкина со встречного направления прямо. В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения в виде перелома голени, госпитализирован в ЦРБ.

11 августа водитель 1955 г.р., управлял автомобилем Лада калина, следовал по автодороге М-2 «Крым, столкнулся с автомобилем Фольксваген Пассат под управлением водителя 1989 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля Лада Калина и его пассажир 1958 г.р., получили телесные повреждения.

11 августа водитель 1977 г.р., управляя автомобилем Рено Меган, наехал на пешехода 2007 г.р. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована.

11 августа в водитель 1993 г.р., управлял автомобилем Хендэ Солярис, следовал по автодороге «Орел-Новосиль-Ефремов» опрокинулась в кювет. В результате ДТП пассажир автомобиля Хендэ ( женщина 1985 г.р.) получила телесные повреждения, госпитализирована нейро-реанимация ООКБ.


Орловское Информбюро
12 августа 2019 года

 


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