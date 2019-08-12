Роспотребнадзор просит орловцев проследить за выкладкой «молочки» в магазинах

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понедельник
12.08.2019
22:41:16
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Роспотребнадзор просит орловцев проследить за выкладкой «молочки» в магазинахГорячая линия ведомства работает с 12 по 15 августа.
Все желающие могут получить консультации и разъяснения по вопросам связанными с новыми правилами выкладки, действиям потребителей, если молочная продукция смешена на полке и выбор затруднителен и оформлением претензий (жалоб) на качество и безопасность предоставляемых услуг.
Задать вопросы Вы можете через Единый Консультационный центр Роспотребнадзора («ЕКЦ») в круглосуточном режиме по телефону: 8-800-555-49-43.
Номера телефонов Управления:
- в г. Орле: 8 (486-2) 41-52-52, 8 (4862) 42-26-75;
- в г. Ливны: 8 (48-77) 7-13-34;
- в г. Мценске: 8 (486-46) 4-15-39;
- в п. Кромы: 8 (486-43) 2-15-98;
- в п. Верховье: 8 (486-76) 2-47-27.
Интересующие вопросы можно задать по рабочим дням с 9:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:45.
Напомним, что с 1 июля 2019 года вступило в силу постановление Правительства РФ, в соответствии с которым продавцы обязаны размещать молочные, молочно-составные и молокосодержащие продукты способом, позволяющим визуально их отделить от иных пищевых продуктов, а также сопровождать их информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира».
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