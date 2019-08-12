Новости версия для печати В Орловскую область приехали коровы из Германии Животные успешно прошли все необходимые проверки.



134 головы племенного крупного рогатого скота были ввезены на территорию Орловской области еще в июне, уточнили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Карантинные мероприятия в хозяйстве проведены в полном объеме по утвержденному плану противоэпизоотических мероприятий, разработанному в соответствии с ветеринарными требованиями при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и перемещении между государствами - членами племенного и пользовательского крупного рогатого скота. Животные признаны клинически здоровыми. Карантин снят.





Анастасия Дорохова

12 августа 2019 года







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