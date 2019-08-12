Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Спартанские условия – на две недели. В половине домов Орла сегодня отключили горячую воду.



- Есть такая профессия. Орловский сводный отряд выехал в служебную командировку на Северный Кавказ. Вместе с родными и друзьями, мы провожали бойцов.



- Пострадавшие от «тихой охоты». В регионе зафиксирован второй случай отравления грибами.



- Парад рекордов – нынешних и будущих. Что нужно для того, чтобы здоровый дух был в здоровом теле?



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Вести-Орёл

12 августа 2019 года







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