Новости версия для печати Сегодня улица Михалицына в Орле стала местом серьезного ДТП Водитель внедорожника не заметил девушку пешехода.



Характерного в таких случаях визга тормозов прохожие на улице, по словам полицейских, не слышали. Зато слышали гулкий удар. Пострадавшую отбросило на середину перекрестка. Как признался полицейским сам водитель Тойоты Лендкрузер, сбросить скорость в момент ДТП он не успел и тормозил уже постфактум.



Проверить показания водителя инспекторам было несложно: камера слежения на соседней заправке запечатлела момент ДТП. В Госавтоинспекции напоминают автомобилистам: у пешеходной зебры торможение одной из машин служит поводом к остановке для всех прочих. В данном конкретном случае ответственность незадачливого водителя будет находиться в прямой связи с последствиями ДТП для потерпевшей.









Иван Суверин

12 августа 2019 года







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