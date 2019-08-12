Новости версия для печати Орловщина будет развивать деловое сотрудничество со «Страной тысячи островов» Андрей Клычков провел встречу с делегацией из провинции Западной Суматры республики Индонезия.



По итогам обе стороны высказали свое намерение развивать уже сложившиеся отношения и дальше. Так за 2018 год товарооборот между Орловщиной и Индонезией увеличился до одного миллиона долларов. Из нашего региона в Индонезию поставляются электрические машины и оборудование от туда к нам импортируются изделия из пластмассы, резина, инструменты и аппараты оптические. Деловые связи планируются развивать в различных сферах: культуре, туризме и сельском хозяйстве. Представители делегаций с обеих сторон высказали намерение в реализации проектов промышленности и образование.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы понимаем, что взаимным обменом и насыщением наших отношений может стать взаимоотношения в сфере науки и образования. И мы готовы рассматривать вопрос о заключение соглашения между нашим ведущим ВУЗом Орловским Государственным Университетом им. И.С. Тургенева и одним из ведущих ВУЗов Западной Суматры. Для нас интерес представляет не просто взаимный обмен студентами но и работа в научной и совместной деятельности а так же обучение студентов из Индонезии на территории Орловской области» .





Анна Вайсергисер

12 августа 2019 года







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