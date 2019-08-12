Новости версия для печати Штрафы за «плохую воду» принесли казне более 180 тысяч рублей Региональный Роспотребнадзор отчитался о работе в первом полугодии.



Так, по выявленным нарушениям санитарного законодательства в части обеспечения населения области доброкачественной питьевой водой составлено 47 протоколов об административном правонарушении, вынесено 33 постановления о наложении административного штрафа на общую сумму 180 тысяч 500 рублей, выдано 35 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.



Управлением Роспотребнадзора по Орловской области за первое полугодие 2019 года в суды направлено 10 дел о привлечении к административной ответственности. Четыре иска были удовлетворены.





Анастасия Дорохова

12 августа 2019 года







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