Штрафы за «плохую воду» принесли казне более 180 тысяч рублей

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понедельник
12.08.2019
22:40:51
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Штрафы за «плохую воду» принесли казне более 180 тысяч рублейРегиональный Роспотребнадзор отчитался о работе в первом полугодии.
Так, по выявленным нарушениям санитарного законодательства в части обеспечения населения области доброкачественной питьевой водой составлено 47 протоколов об административном правонарушении, вынесено 33 постановления о наложении административного штрафа на общую сумму 180 тысяч 500 рублей, выдано 35 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
Управлением Роспотребнадзора по Орловской области за первое полугодие 2019 года в суды направлено 10 дел о привлечении к административной ответственности. Четыре иска были удовлетворены.
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