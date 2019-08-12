В орловской городской больнице им. Боткина появится акушерский корпус

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понедельник
12.08.2019
22:40:15
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В орловской городской больнице им. Боткина появится акушерский корпусОн будет рассчитан на сотню коек.
Планируемая стоимость объекта – более 685 млн рублей, из которых порядка 643 млн рублей – федеральные средства, остальные – областные.
Как отмечает пресс-служба областной администрации, строительство объекта должно решить проблему с дефицитом площадей. В частности, новые площади позволят находиться новорожденным детям в одной палате с мамами, тем самым создав им комфортные условия. Оборудование индивидуальных родзалов – еще одна возможность улучшить условия рожениц благодаря новым площадям.
Срок ввода акушерского корпуса в эксплуатацию – 2023 год.
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