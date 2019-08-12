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За отсутствие документов охотникам грозит штраф

Вместе с сезоном отстрела птиц открылся и сезон охоты на браконьеров.

Сезон открыт, а это значит что надзорным органам, тоже придется поохотиться. Правда добыча у всех разная: первые охотятся на водоплавающую дичь, вторые выявляют нарушителей. Но важнейшей задачей инспекторов стала донесение информации.

Александр Кольцов, государственный инспектор по охране диких животных и рыбоохране Орловской области: «В памятке указаны меры предосторожности. Речь, прежде всего о безопасности на охоте. Были розданы памятки по птичьему гриппу, АЧС и бешенстве»

На самом деле поехать пострелять в пернатого, не так уж и просто. Без определенных документов ты браконьер. Речь прежде всего о путевке и разрешении на оружие. Всё это должно быть при себе. Неотъемлемой частью проверки охотника, является оружие. Номер ружья должен соответствовать документу. Интересно, что опытные стрелки, разряжаются без вопросов при виде сотрудников полиции и Охотнадзора. И с радостью, а где-то даже с гордостью, рассказывают о истории своего ружья.

Сергей Захаров, охотник: «Ограниченная партия. Особенность в том что оно с одним курком , хотя и двухствольное. То есть выстрелы поочередно . Надежное ружье. Уже 20 лет служит».

Нарушать правила охоты - себе дороже. Штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Административных нарушений в ходе всех рейдов по всей области оказалось не много.

Павел Анохин, главный специалист отдела охотнадзора управления эконадзора и природопользования департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области: « По сравнению с прошлым годом я заметил что охотников стало чуть меньше. Может быть кто то из за погоды кто-то решил отложить. Но как правило спортивный интерес он проявляется

Рейды на этом не заканчиваются. Операция «Браконьер» будет проходить до 31 августа. Так как каждый охотник желает знать где добыча.




Всеволод Трифонов
12 августа 2019 года

 


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