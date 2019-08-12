Новости версия для печати Важные проблемы Орловщины под контролем местных властей «Старшее поколение», исполнение бюджета, строительство детских садов и другие проблемы обсуждались на аппаратном совещании в администрации Орловской области.



Почти 30% населения региона имеют статус пенсионеров. Поэтому в этом году было решено пойти на эксперимент: объединить социальную службу с медицинской помощью. Сделано это было в рамках национального проекта «Демография». За его реализацию в ответе региональный проект «Старшее поколение». Так уже полнили пополнили автопарк социальной службы, что дало возможность по первому зову выезжать в труднодоступные районы и привозить подопечных на обследование в больницы.



Ирина Гаврилина, руководитель Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: «На сегодняшний день 9 204 гражданина пожилого возраста и инвалида получают социальные услуги с учетом состояния их здоровья. И с марта 2019 года социальные работники посещают своих получателей гражданина с периодичностью два, три и пять раз в неделю в соответствие с их индивидуальными потребностями»

Схема социального обслуживания и дальше будет меняться, заверили на аппаратном совещание. От стационарной системы перейдут к мобильной. Так же обсудили и исполнение главного финансового документа за первое полугодие. Доложили, медленно, но верно бюджет пополняется.



Отчитались и о ходе строительства двух детских садов в микрорайоне Зареченский и в Болховский. Оба рассчитаны на 230 мест. На данное время работы идут по графику. Сроки сдачи остаются прежними.



Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя Правительства Орловской области: «Согласно условиям контракта городской детский сад должен быть введен в эксплуатацию в конце 2019 года. Срок окончания муниципального контракта Орловского района осень 2019 года

В оба детских сада ведется прием заявлений. Так в сад №96 поступило почти шестьсот, в №8 чуть больше четырехсот.









Анна Вайсергисер

12 августа 2019 года







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