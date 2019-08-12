Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
12.08.2019
22:40:21
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
От первого лица
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Летопись войны

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
ВЫБОРЫ 2019
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

Важные проблемы Орловщины под контролем местных властей

«Старшее поколение», исполнение бюджета, строительство детских садов и другие проблемы обсуждались на аппаратном совещании в администрации Орловской области.

Почти 30% населения региона имеют статус пенсионеров. Поэтому в этом году было решено пойти на эксперимент: объединить социальную службу с медицинской помощью. Сделано это было в рамках национального проекта «Демография». За его реализацию в ответе региональный проект «Старшее поколение». Так уже полнили пополнили автопарк социальной службы, что дало возможность по первому зову выезжать в труднодоступные районы и привозить подопечных на обследование в больницы.

Ирина Гаврилина, руководитель Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: «На сегодняшний день 9 204 гражданина пожилого возраста и инвалида получают социальные услуги с учетом состояния их здоровья. И с марта 2019 года социальные работники посещают своих получателей гражданина с периодичностью два, три и пять раз в неделю в соответствие с их индивидуальными потребностями»

Схема социального обслуживания и дальше будет меняться, заверили на аппаратном совещание. От стационарной системы перейдут к мобильной. Так же обсудили и исполнение главного финансового документа за первое полугодие. Доложили, медленно, но верно бюджет пополняется.

Отчитались и о ходе строительства двух детских садов в микрорайоне Зареченский и в Болховский. Оба рассчитаны на 230 мест. На данное время работы идут по графику. Сроки сдачи остаются прежними.

Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя Правительства Орловской области: «Согласно условиям контракта городской детский сад должен быть введен в эксплуатацию в конце 2019 года. Срок окончания муниципального контракта Орловского района осень 2019 года

В оба детских сада ведется прием заявлений. Так в сад №96 поступило почти шестьсот, в №8 чуть больше четырехсот.




Анна Вайсергисер
12 августа 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта