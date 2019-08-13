Новости версия для печати Федеральным льготникам напоминают о необходимости выбора формы получения социальных услуг Свое мнение необходимо высказать до 1 октября.



В пакет услуг входят обеспечение необходимыми лекарствами, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний, бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Но можно получить денежную компенсацию, которая сегодня составляет 1121 рубль. Льготники имеют право заменить деньгами весь пакет услуг или же частично.



Для того чтобы поменять порядок получения набора можно прийти в ПФР или же воспользоваться сервисом в Личном кабинете гражданина на сайте ведомства.





Мария Семак

13 августа 2019 года







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