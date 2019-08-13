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вторник
13.08.2019
11:34:46
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В Орле вновь закружится «Хоровод мира»Акция состоится 15 августа.
Хоровод мира - это Всероссийский флешмоб, который впервые состоялся два года назад в Санкт-Петербурге. Тогда на Дворцовой площади собралось более трех тысяч человек. В этом году организаторы планируют объединить свыше 30 тысяч участников – к движению присоединятся 20 городов, в том числе Орёл.
В нашем городе «Хоровод Мира» традиционно проведет клуб «Вечёрки в Орле» при поддержке Орловского областного центра народного творчества. В программе акции не только вождение хороводов, но и выступление музыкальных коллективов, работающих в различных жанрах.
Место встречи желающих встать в «Хоровод мира» - сквер возле музея Тургенева.
Начало в 18:00.
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