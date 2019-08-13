Новости версия для печати В Орле вновь закружится «Хоровод мира» Акция состоится 15 августа.



Хоровод мира - это Всероссийский флешмоб, который впервые состоялся два года назад в Санкт-Петербурге. Тогда на Дворцовой площади собралось более трех тысяч человек. В этом году организаторы планируют объединить свыше 30 тысяч участников – к движению присоединятся 20 городов, в том числе Орёл.



В нашем городе «Хоровод Мира» традиционно проведет клуб «Вечёрки в Орле» при поддержке Орловского областного центра народного творчества. В программе акции не только вождение хороводов, но и выступление музыкальных коллективов, работающих в различных жанрах. Хоровод мира - это Всероссийский флешмоб, который впервые состоялся два года назад в Санкт-Петербурге. Тогда на Дворцовой площади собралось более трех тысяч человек. В этом году организаторы планируют объединить свыше 30 тысяч участников – к движению присоединятся 20 городов, в том числе Орёл.В нашем городе «Хоровод Мира» традиционно проведет клуб «Вечёрки в Орле» при поддержке Орловского областного центра народного творчества. В программе акции не только вождение хороводов, но и выступление музыкальных коллективов, работающих в различных жанрах.

Место встречи желающих встать в «Хоровод мира» - сквер возле музея Тургенева.



Начало в 18:00.





Мария Семак

13 августа 2019 года







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