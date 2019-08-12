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Участница битвы за Москву получила в подарок слуховой аппарат

Смотреть познавательные передачи, общаться с любимым внуком – вот уже пару лет для ветерана войны Александры Кармановой эти задачи были невыполнимы. После смерти мужа, слышать она стала значительно хуже.



И если раньше общение с родными и близкими, иной раз приходилось вести в письменной форме, то уже уже сейчас Александра Ивановна слышит гораздо лучше.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «По поручению губернатора, федеральная сеть «Академия слуха» любезно предоставила такую возможность, и сегодня подобрала Вам слуховой аппарат».

Поддерживает радость ветерана и дочка, с которой они живут вместе. Кто как не она точно знает, как непросто было ее самому дорогому человеку.

Нелли Синева, дочь Александры Кармановой: «Я знаю, какая она общительная была, говорливая, такая интересующаяся всем, а тут.... чем поможешь? Вчера, кстати, был первый раз, когда она смотрела новости. И она говорит: «Ты знаешь, а я все слышала».

В этом году Александра Ивановна отметила 95-летие, и делится секретом своего долголетия – это уважение друг к другу.