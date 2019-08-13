Новости версия для печати Орловский боец прошел отбор на Первенство мира по грэпплингу Путевку спортсмен завоевал на турнире, который состоялся в нашем городе.



Первенство России по грэпплингу проходило в Орле в первые дни августа. Участие в соревнованиях приняли более 1000 спортсменов из 47 регионов России. По итогам состязаний орловец Алексей Кузнецов завоевал награду высшей пробы и путевку на Первенство мира, которое состоится в ноябре в Баку.





Анастасия Дорохова

13 августа 2019 года







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