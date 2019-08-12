Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Детское новоселье по графику. В микрорайоне «Болховский» новый сад станет подарком уже осенью.

- Хочешь мира – умей защищаться. Росгвардия провела для журналистов «показательный урок».

- Две недели без горячей воды. В Орле стартовал второй этап гидравлических испытаний.

- День физкультурника в Орле собрал и настоящих и будущих чемпионов.

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Вести-Орёл

12 августа 2019 года







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