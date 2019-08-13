«Молодые кадры Орловщины»: первый этап пройден

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вторник
13.08.2019
11:34:58
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«Молодые кадры Орловщины»: первый этап пройденЕго преодолели 80 конкурсантов.
Список участников, перешедших во второй тур, опубликован на портале правительства области. Напомним, это второй региональный конкурс, на котором каждый житель области с высшим образованием и в возрасте до 45 лет имеет шанс рассказать о себе и представить свой индивидуальный проект развития региона в той или иной области – будь то здравоохранение, образование, туризм или спорт.
На отборочном туре конкурсанты представляли ролик «Я – для Орловщины» и отвечали на вопросы по истории, экономике и законодательстве России. Следующий этап стартует 15 числа – участникам предстоит выполнить практическую часть испытаний.
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