Новости версия для печати «Молодые кадры Орловщины»: первый этап пройден Его преодолели 80 конкурсантов.



Список участников, перешедших во второй тур, опубликован на портале правительства области. Напомним, это второй региональный конкурс, на котором каждый житель области с высшим образованием и в возрасте до 45 лет имеет шанс рассказать о себе и представить свой индивидуальный проект развития региона в той или иной области – будь то здравоохранение, образование, туризм или спорт.



На отборочном туре конкурсанты представляли ролик «Я – для Орловщины» и отвечали на вопросы по истории, экономике и законодательстве России. Следующий этап стартует 15 числа – участникам предстоит выполнить практическую часть испытаний.





Мария Семак

13 августа 2019 года







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