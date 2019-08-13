Новости версия для печати Житель Покровского района должен региональной казне 36 тысяч рублей Такое решение принял районный суд.



Установлено, что вступившим в законную силу приговором суда житель села признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.112 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести).



При этом лечение в медицинском учреждении потерпевшего от преступных действий осужденного было оплачено за счет средств Территориального Фонда обязательного медицинского страхования Орловской области в размере более 36 тысяч рублей.



В связи с этим прокуратурой района был заявлен иск в интересах Территориального Фонда обязательного медицинского страхования Орловской области о взыскании с Енина указанных денежных средств.

Судом требования прокуратуры удовлетворены, исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района





Анастасия Дорохова

13 августа 2019 года







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