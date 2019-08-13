Новости версия для печати В Орловской области нашли мошенницу В настоящее время фигурантка дела причастная к мошенническим действиям в отношении пожилой орловчанки арестована.



В июне этого года 79 - летняя жительница Железнодорожного района города Орла стала жертвой мошенницы. Неизвестная женщина подошла к пенсионерке на улице и рассказала, что ее прислал сын последней за необходимыми ему деньгами. Поверив злоумышленнице, гражданка привела ее к себе домой и отдала все свои сбережения – 62 тысячи рублей. Только потом хозяйка квартиры догадалась позвонить сыну и, выяснила, что ее обманули.



Сотрудники полиции опросили потерпевшую и возможных свидетелей произошедшего. В ходе тщательного осмотра места происшествия эксперт изъял образцы ДНК, предположительно оставленные злоумышленницей. Было установлено, что они принадлежат 52-летней гражданке иностранного государства.



Злоумышленнице избрана мере пресечения в виде ареста. Полицейские проверяют ее причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Орловской области и других регионов.





Анастасия Дорохова

13 августа 2019 года







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