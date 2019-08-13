Новости версия для печати Орел стал центром семинара кинологов В город приехали специалисты из всех регионов ЦФО.



Полицейские кинологи Центрального федерального округа, а также их коллеги из белорусской милиции будут повышать мастерство в Орле.



Центр кинологической службы регионального УМВД на семь дней стал площадкой для масштабного обмена профессиональным опытом. Первый день работы семинара был посвящен теории служебного собаководства, а также нормативно-правовой базе, напрямую затрагивающей работу кинологов.



Денис Панков, начальник центра кинологической службы УМВД России по Орловской области: «В течение всей этой недели будет проходить практический семинар-совещание с выездом на места со служебными собаками, где вам будут показывать как правильно обучить собаку, как правильно использовать собаку. Вся эта неделя, надеюсь, будет для вас плодотворной. Почерпнете много нужного для вас, поделитесь, может быть, какими-нибудь своими наработками».





Иван Суверин

13 августа 2019 года







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