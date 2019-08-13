Новости версия для печати В Мценске появился «Санаторий на дому» для пожилых горожан Мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Старшее поколение».



По информации пресс-службы областной администрации, «Санаторий на дому» включает в себя перечень социально-оздоровительных мероприятий, физиопроцедуры (электрофорез, токи Бернара, ультразвук), ингаляции (Небулайзер), ЛФК (лечебная физкультура), массаж (обучение навыкам самомассажа). Данным видом деятельности ежегодно будет охвачено более 900 жителей города Мценска. Отмечено, что в 2020 году планируется внедрение стационарозамещающей формы «Санаторий на дому» на базе Комплексного центра социального обслуживания населения Железнодорожного района города Орла, а в 2021 году - на базе Центра социального обслуживания населения города Ливны.





Анастасия Дорохова

13 августа 2019 года







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