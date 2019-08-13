Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Кто виноват? Обстоятельства столкновения двух автомобилей в Орловском районе выясняют дознаватели ГИБДД. Вместе с инспекторами на месте происшествия работала и наша съемочная группа.



- Почтили память погибших, выразили благодарность живым... В Дмитровском районе отметили 76 годовщину освобождения от фашистов.



- Время выбирать: до 1 октября льготникам необходимо определиться с набором соцуслуг.



- Путёвка на Первенство мира по грэпплингу: орловский спортсмен завоевал право защищать честь России на международных соревнованиях.



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Вести-Орёл

13 августа 2019 года







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