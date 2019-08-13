Новости версия для печати Проект «Безопасные и качественные дороги»: на контроле четыре улицы Первый этап покрытия новым асфальтовым полотном завершился.



Работы были начаты на четырёх улицах: Комсомольской, Московской, Северной и Карачевском шоссе. Только вот подрядчик, взявший на себя обязательства по ремонту улицы Северной не справился. До конца августа контракт с ним будет расторгнут. Новый подрядчик зайдет на объект в сентябре. На трех оставшихся дорогах в ближайшее время стартует второй этап работ - приведут в порядок разбитые тротуары, сделают озеленение. Так же в него входит ограждение пешеходных переходов. Срок выполнения - конец октября.





Анна Вайсергисер

13 августа 2019 года







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