Новости версия для печати В Краснозоренском районе появился новый памятный знак Его на свои средства установили ветераны военно-воздушных сил России.



В районе их проживает 20 человек. Это уже третий знак, посвященный определенному роду войск, установленный здесь. Первый появился год назад по инициативе главы района, который в свое время служил в ВДВ.



Иван Пряжников, глава Краснозоренского района: "Пообщавшись с коллегами и сослуживцами, решили установить памятный знак. Ребята из ВДВ поддержали. На свои средства установили этот знак. Вскоре присоединились пограничники. Они установили свой знак. А сегодня в торжественной обстановке открыли и следующий знак".





Татьяна Тимохина

13 августа 2019 года







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