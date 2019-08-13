Новости версия для печати Орловский городской спортивно-оздоровительный центр ждет новых учеников Набор ведется по пяти видам спорта.



Так, юные орловцы смогут присоединиться к следующим группам:



- футбол (мальчики с 9 лет),

- гандбол (мальчики и девочки с 9 лет),

- бокс (мальчики с 10 лет),

- дзюдо (мальчики и девочки с 7 лет),

- киокусинкай (мальчики и девочки с 7 лет).



Всё обучение бесплатное. Подробная информация по телефону: +7 910 265 64 55.



Городской спортивно-оздоровительный центр расположен по адресу: г. Орел, ул. Маринченко, 9б .





Анастасия Дорохова

13 августа 2019 года







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