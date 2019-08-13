Работников орловского «Водоканала» поощрят за сутки без отдыха

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вторник
13.08.2019
22:12:01
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Работников орловского «Водоканала» поощрят за сутки без отдыхаЗамена арматуры и участка водовода прошла успешно.
Речь идет о сутках с 7 по 8 августа, когда водоснабжение в Заводском, части Советского района, а также поселке Знаменка и деревни Жилино было отключено. Глава администрации Орла Александр Муромский дал проведенной работе высокую оценку. Отмечается, что работы на участках по-прежнему ведутся. Намечен большой фронт работ по ремонту строительных конструкций и восстановлению земляного настила.
Напомним, что с 12 по 26 августа в городе Орле проводится опрессовка и ремонт тепломагистралей в преддверии отопительного сезона 2019-2020 годов. Оно требует отключения воды у жителей Северного, частично Советского, Железнодорожного и Заводского районов. Глава администрации Орла Александр Муромский на своем рабочем совещании поручил держать вопрос на контроле и не допустить затягивания работ.
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