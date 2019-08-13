Новости версия для печати Состояние остановочных павильонов в Орле под контролем городских властей. Работы по ремонту планируют завершить до наступления сезона дождей.



В преддверии учебного года жители просят оборудовать остановочный павильон в районе школы №26. Необходимая документация, в том числе постановление администрации города Орла, имеется, остался вопрос финансирования. На эти цели необходимо порядка 300 тысяч рублей.



По мнению городских властей, в районе ОГУ им. И.С. Тургенева на Наугорском шоссе требуется в целом пересмотреть схему организации дорожной деятельности и изменить разметку. Сейчас общественный транспорт вынужден останавливаться в отдалении от остановки исходя из разметки.



Вблизи остановки «Перинатальный центр», по сведениям жителей, уже несколько месяцев не демонтируют заброшенный киоск. Отмечается, что до 1 октября постройку уберет предприниматель, который осуществлял в ней торговлю.



Демонтаж остановочного павильона «Трансмаш» завершен. В ближайшее время будет установлен новый павильон, а также благоустроены тротуары на улице Комсомольской.



В Северном районе нарекание у жителей вызвала остановка по ул. Металлургов. Некоторое время назад она упала. Сейчас установку вернули на прежнее место, а до конца недели установят скамейки.





Анастасия Дорохова

13 августа 2019 года







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