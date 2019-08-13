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Заброшенное здание в центре Орла переоборудуют под спортивный комплекс

Работы под ремонту возобновят спустя 10 лет.

На переоборудование бывшего крытого теннисного корта, расположенного на территории стадиона Ленина будет потрачено порядка 225 миллионов рублей. Работы по ремонту начнутся в начале 2020 года, а первых зрителей спортивный объект сможет принять уже в 2021 году. Проект реконструкции предусматривает трибуны на 300 мест, универсальный зал, в котором можно будет проводить соревнования по мини-футболу, единоборствам и гимнастике.

Алексей Берестов, начальник управления физической культуры и спорта Орловской области: «У нас есть крупные спортивные объекты, на которых сейчас уже проводятся соревнования. Но мы должны думать и о наших детях. И сейчас, конечно, многие официальные соревнования проводятся на площадках, которые не отвечают современным требованиям».

Работы по исследованию здания и составлению проекта заняли около трех месяцев. Нарушений в конструкциях, которые смогут повлиять на ремонт, найдено не было.


Анастасия Дорохова
13 августа 2019 года

 


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