Новости версия для печати На борьбу с безработицей в Орловской области потратят более 2 миллиардов рублей Расходы запланированы на пять лет.



Целями программы «Содействие занятости населения Орловской области» являются обеспечение государственных гарантий в сфере содействия занятости населения и социальной поддержки безработных граждан в Орловской области, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций, повышение уровня занятости инвалидов молодого возраста. В рамках программы планируется ежегодное проведение до 80 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. Также программой предусмотрена организация оплачиваемых общественных работ для граждан, обратившихся в органы службы занятости, временных работ для безработных, временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, содействие самозанятости безработных и содействие безработным гражданам в переезде и в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости.



По итогам реализации программы к концу 2025 году планируется снизить уровень регистрируемой безработицы – до 1%, снизить численность работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве на 6,3%, увеличить затраты на мероприятия по охране труда в расчете на одного работника на 6,1%.





Анастасия Дорохова

13 августа 2019 года







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