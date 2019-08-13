Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Привычка - носить сменную обувь, не только у детей, но и у взрослых.



- Когда отремонтируют дорогу? Вместе с жителями улицы Поликарпова мы искали ответ.



- 34 миллиона - на музыку. Детские школы искусств получат новые инструменты.



- Плата за право потомков жить на свободной земле. Дмитровский район отметил 76 годовщину великой Победы. Мы тоже поклонились защитникам.



- Вместо брошенного здания - новый ФОК. Проект уже находится в Министерстве спорта.



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Вести-Орёл

13 августа 2019 года







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