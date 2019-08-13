Новости версия для печати Кража кошелька в Орле попала на видео Камеры помогли оперативно задержать злоумышленника.



При обращении к полицейским потерпевшая пояснила, что накануне вечером вместе со знакомым посещала кафе и забыла там кошелек, в котором находились деньги – 700 рублей, а также золотые сережки и подарочная карта на сумму 2 тысячи рублей. Когда заявительница вернулась в заведение, то не обнаружила своего имущества. Девушка оценила нанесенный ей ущерб в сумму более 21 тысячи рублей.

Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в кафе. На видео попал мужчина-посетитель, забирающий кошелек. В результате проведенных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска по горячим следам установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 29-летний орловец. Злоумышленник пояснил, что действительно забрал из портмоне деньги, а также указал место, где его выбросил. Там полицейские обнаружили кошелек, принадлежащий заявительнице, в котором находилась подарочная карта. В настоящее время ведется следствие. Устанавливаются все обстоятельства Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в кафе. На видео попал мужчина-посетитель, забирающий кошелек. В результате проведенных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска по горячим следам установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 29-летний орловец. Злоумышленник пояснил, что действительно забрал из портмоне деньги, а также указал место, где его выбросил. Там полицейские обнаружили кошелек, принадлежащий заявительнице, в котором находилась подарочная карта. В настоящее время ведется следствие. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего





Анастасия Дорохова

13 августа 2019 года







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