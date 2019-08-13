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Орловские спасатели проводят учения в летних лагерях

Покой лагеря «Солнечный» нарушен пожарной рындой. Все отдыхающие покидают корпуса, взрослые готовятся к ликвидации условного возгорания.

Сергей Медведев, врио начальника отделения надзорной деятельности по Кромскому району ГУ МЧС России по Орловской области: «В связи с трагическими событиями, случившимися в хабаровском крае сотрудниками пожарного надзора проводятся внеочередные внеплановые профилактические мероприятия, в том числе внеплановые проверки».



На смену добровольным пожарным прибывают профессионалы. Как и положено, сценарий учений искусственно усложнен необходимостью неотложных спасательных работ. Пока персонал лагеря и местный пожарный гарнизон тренируются, воспитанники лагеря постигают основы противопожарных знаний. Чтобы закрепить полезные знания, а также усилить интерес ребятишек к вопросам безопасности и делу спасения, пожарные провели со школьниками настоящий мастер-класс.

По словам уполномоченного по правам ребенка, который также принял участие в инспекции, никакие дополнительные меры безопасности и профилактики не окажутся лишними.

Владимир Поляков, уполномоченный по правам ребенка в Орловской области: «Трагические случаи, которые имели место в ряде наших регионов, в частности в Хабаровском крае, которые повлекли смерть детей, травмы детей тяжелые травмы обязывают нас, взрослых и организаторов досуга детворы обеспечить их безопасность. Поэтому любая тренировка, любое повторение общепринятых правил очень интересно и важно. Уверен с таким подходом мы закончим оздоровительную смену без серьезных нарушений и травм»

Впрочем, такие дни безопасности в лагерях сотрудники МЧС выучились использовать в том числе и в интересах службы: чем не урок профориентации?