Новости версия для печати Новые проблемы старых деревьев Руководство Орловской области подняло вопрос об уборке сухостоя.



Только на центральных улицах Заводского района насчитали около тысячи пней, что остались от сухих деревьев, выкорчевать их без специальной техники, не повредив тротуарной части не реально, поэтому на этот год запланировали «механизмы» по ее приобретению. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы договорились, что за счет средств города вместе с областью мы приобретем технику, которая позволит без разрушения тротуарной части ее выкорчевать и самое главное решить самую главную задачу. Везде говорится, что Орел зеленый город и это на самом деле так». Первый шаг к увеличению зеленых насаждений будет сделан осенью. Взамен старых деревьев появятся новые. Весной будет высажено еще несколько тысяч саженцев. Для этого в муниципальном предприятии «Зеленстрой» уже начались работы по заготовке необходимого количества деревьев и кустарников. Подобное преображение ждет не только Заводской район, а весь город. Также зеленых насаждений в будущем станет больше в Ливнах и Мценске.





Анна Вайсергисер

13 августа 2019 года







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