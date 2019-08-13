Новости версия для печати В Орле занялись поиском кадров для цифровой промышленности Важный отбор проходит в форме соревнований.



Главная цель проекта «Кадры для цифровой промышленности» - создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований. 10 смешанных команд- первая ласточка. В них попали ребята заинтересованные, инициативные, обладающие хорошими базовыми знаниями. Это студенты ОГУ, его среднеспециальных филиалов и орловские школьники. Мария Преснецова - школьница. Ей всего 10, но она уже мечтает стать астрофизиком. Говорит, что для нее большая удача попасть на проект. Мария Преснецова, участник проекта, член команды «DragonFly»: «Мне интересно получать новые знания по программированию. раньше я почти ничего не знала в этой области, сейчас они расширились. Наш дрон хорошо двигался, сел точно на метку. Это очень важный этап» Этот конкурс условно называется поймать нарушителя. В четко ограниченном пространстве движется модель с QR-кодом. Беспилотник в автоматическом режиме должен ее обнаружить, сопроводить и осуществить посадку в заданном квадрате. Александр Любко, председатель жюри, сотрудник Академии ФСО России: «Современное инженерное образование подразумевает использование квадрокоптеров в повседневной деятельности. Ребята показывают высокий уровень подготовки, беспилотники летают на достаточно высоком уровне. ребята молодцы, будем болеть за лучших» Что бы беспилотник смог четко и быстро справиться с поставленной задачей каждая команда сначала обучала нейронную сеть и писала для коптера свое оригинальное программное обеспечение. Николай Маркин, руководитель проекта, доцент кафедры автоматизированных систем управления и кибернетики ОГУ им. И. С. Тургенева: «Наши дети которые начали заниматься на этом конкурсе имели практически нулевые знания. Основная масса детей , которые пришли к нам в июне, не умели не программировать, ни управлять коптерами. В результате масштабной работы мы обучили эти 10 команд и программировать коптеры, и управлять ими. Обучать нейронные сети и моделировать в специальных программах ту информацию, которую снимают коптеры» Кто станет лучшим решало компетентное жюри. Определить победителя было не просто. Разрыв между участниками оказался минимальным. Кто же получил наивысшую оценку узнаем уже завтра. В актовом зале ОГУ имени Тургенева состоится награждение победителей, а потом участники проведут показательные выступления.









Оксана Гранн

13 августа 2019 года







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